Gjithçka që duhet të dini për mykun vaginal, infeksionin që prek femrat gjatë jetës së tyre

Myku vaginal është një infeksion kërpudhor i cili shkaktohet nga tharja.

Ka shumë femra të cilat preken nga myku në një kohë të caktuar të jetës, edhe pse në disa femra kjo situatë rishfaqet. Ky infeksion shoqërohet me kruajtje, djegie dhe dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale. Prandaj, në raste të tilla duhet t’i drejtohemi mjekut për të marrë kurën e duhur. Faktorët që shkaktojnë mykun janë të ndryshëm, si:







-Shpërbërja e mukozës vaginale

-Përdorimi i sapunëve dhe larësve të ashpër

-Ndryshimet hormonale për shkak të shtatzënisë ose ciklit menstrual

-Përdorimi i të brendshmeve të ngushta ose sintetike

-Higjienë jo e duhur

-Përdorim i shpeshtë i antibiotikëve

-Përdorimi i spiraleve dhe kontraceptivëve

Cilat janë shenjat klinike me të cilat shoqërohet kjo patologji?

Infeksionet mykotike në sipërfaqe të vaginës shfaqen me: skuqje, kruajtje, rrjepje, edemë (ënjtje).

Infeksionet mykotike në brendësi shoqërohen me shenjat klinike të sipërpërmendura, si dhe me shtim të sekrecioneve të bardha dhe dhimbje në fund të barkut. Shpesh myku mund të mos jetë i specifikuar në rrugët vaginale, por mund të jetë i gjeneralizuar në pjesë të ndryshme të trupit, që tregon për një stad të avancuar të sëmundjes.