Gjiknuri jep afate për bypass-in e Fierit: Mbyllet vitin…

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka inspektuar sot dy kantiere të Autoritetit Rrugor Shqiptar në zonën e Fierit. Në fillim, ai ndaloi në aksin nga rotondo e Kolonjës deri në Mbrostar.

Më pas, ai ishte në Unazën Lindore të qytetit të Fierit ku ka nisur puna për rehabilitimin e plotë të segmentit nga rrethrrotullimi i Patosit deri në ish-QTU.







Projekti parashikon më tej ndërhyrjen rehabilituese deri në Levan ku bëhet lidhja me autostradën Fier-Vlorë.

“Këtu siç e shikoni ka qenë një segment jashtëzakonisht problematik dhe në krye të besoj dy javëve kjo pjesë e segmentit që po punohet do të jetë tërësisht e rinovuar. Me Bashkinë e Fierit dhe me policinë jemi duke punuar që një pjesë e trafikut të devijohet brenda qytetit…”, u shpreh ai.

Ai foli gjithashtu për projektet e mbetura pezull për ndërtimin e Bypass-eve të Fierit dhe Vlorës.

“Dua të jap edhe një lajm të mirë që sot përfundoi edhe parakualifikimi i fazës së parë të dy bypass-eve, atë të Fierit dhe atë të Vlorës.

Këto ditë do të hapet tenderi për fazën përfundimtare që është dorëzimi i ofertave financiare dhe jam besimplotë që brenda këtij viti ne do të fillojmë punimet edhe në këto dy bypass-e të rëndësishme.

Shpresojmë që bypass-i i Fierit vitin tjetër të jetë i përfunduar kurse bypass-i i Vlorës do të dojë më shumë kohë. Ajo çka është e rëndësishme është se edhe kësaj gangrene të infrastrukturës për shumë vite, ne i dhamë zgjidhje…”,- tha Gjiknuri./Mapo.al/