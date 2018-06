Gjermania kampione, përballë dy tabuve: Rikonfirmimi e grupi F

Në Botërorin e Rusisë, Gjermania që vjen si kampione e botës në fuqi do të sfidojë një tabù të dyfishtë. Asnjë kombëtare, nga viti 1962 e deri më sot, nuk ka mundur kurrë të rikonfirmohet kampione e botës. Për më tepër, mbetet për t’u thyer edhe mallkimi i grupit F.

Kush vjen nga ky grup nuk e ka fituar kurrë titullin e kampionit të botës, që kur është krijuar formula me eliminim të drejtpërdrejtë pas fazës së grupeve. Por le të sjellim në kujtesë këtë detaj, i cili në fund do të ngrejë edhe pyetjen: A do të arrijë Gjermania të bëjë më mirë sivjet, në Rusi?







ITALI 1990 – Grupi F konsiderohej asokohe një grup ferri, por për fat të mirë prej aty u kualifikuan 3 skuadra, duke eliminuar Egjiptin. Holanda dhe Anglia do të kalonin grupin, por që të dyja do t’i jepnin fund rrugëtimit në Botëror pasi do të dilnin përballë Gjermanisë Perëndimore. Kampionët në fuqi të Europës do të dorëzoheshin në 1/8-at, ndërsa anglezët do të dorëzoheshin me 11-metërsha në gjysmëfinale, pasi kishin kaluar Belgjikën dhe Kamerunin. Nga i njëjti grup do të kalonte edhe Irlanda, e cila do të ndalej nga Italia në çerekfinale, me golin e të zakonshmit Totò Schillaci.