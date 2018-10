Një operacion i madh po zhvillohet në Has, ku policia gjatë kontrolleve raportohet se ka zbuluar një laborator heroine. Deri me tani mësohet se janë arrestuar dy persona, ndërsa eshte sekuestruar nje sasi opiumi brenda laboratorit si lënda bazë e heroinës.

Kujtojmë se opiumi është lënda bazë e heroinës. Është sekuestruar gjithashtu dhe një sasi e konsiderueshme heroine e përpunuar.







Ky është aksioni më i madh i policisë në Has, ndërsa zbulimi i një laboratori heroine shënon ne listen e aksioneve te policise nje “Xibrake” te dyte.

Ajo qe mbetet per tu theksuar eshte shqetesimi ne vijim i situates se droges ne vend, kur vetem dy vite me pare, shqetesimi kryesor ishte kanabizimi i vendit. Ndersa sot po flitet per drogera shume here me te renda gjate kontrolleve qe po organizon policia.

Krahas gjetjes se nje laboratori heroine ne nje zone qe ishte cilesuar si e pastruar nga droga, po gjate dites se sotme, ne disa kontrolle ne banesa dhe lokale, Policia ka arrestuar edhe nje person te cilit gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin e tij iu gjet dhe iu bllokua në cilësinë e provës materiale 61 gramë lëndë e dyshuar Kokainë dhe 7 doza me lëndë të dyshuar Cannabis Sativa.