Një gomone e përmbysur është gjetur pranë ishullit të Sazanit në Vlorë. Dyshohet se gomonia do përdorej për trafik droge. Deri tani policia ka shoqëruar 2 persona në Komisariat.

Me heret, Policia e Shtetit permes nje konference per shtyp njoftoi se nenn drejtimin e Prokurorisë për Krimet e Rënda dhe në bashkëpunim me agjenci të tjera ligjzbatuese kanë finalizuar përgjatë orëve të fundit një Mega Operacion të koduar “VOL-VO 4”, të shtirë në 12 qytete nga Hasi deri në Sarandë ku janë goditur anëtarë nga 4 grupe të skeduara kriminale, në kuadër të operacionit “Forca e Ligjit”.







Ne arrestimet e fundit jane perfshire edhe emrat e dy ish-deputeteve te PS-se.