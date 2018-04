“Giro d’Italia” nis nga Jeruzalemi, një top modele izraelite do të jetë imazh i saj

“Giro d’Italia”, një nga ngjarjet më të rëndësishme të çiklizmit botëror do të nisë këtë vit nga Jeruzalemi.

Por, përveç kësaj risie, ajo që të bie më shumë në sy është fakti se, Komiteti drejtues i këtij organizimi ka votuar unanimisht që imazhi i etapave që do të zhvillohen në Izrael të jetë një figurë tejet e shquar e modës, izraelitja Bar Refaeli.

Xhiroja e Italisë do të nisë më 4 maj, ndërsa Refaeli, një nga modelet më të njohura në mbarë botën, do të prezantojë fanellat që do të mbahen veshur nga kryesuesit e klasifikimeve specifike të garave çiklistike, përfshi edhe atë të skuadrës fitimtare në fund.







Top modelja do të jetë gjithashtu protagoniste e prezantimit zyrtar të skuadrave, programuar për të enjten e 3 majit, si dhe në nisjen e kronoprologut (etapës së garës së kronometruar), një ditë më pas.