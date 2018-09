Genta: Nëse të jepej mundësia të ktheheshe pas në kohë, nuk do lidhesha me malok

Ish-banorja e Big Brother Genta Gjalpi, është një ndër personazhet më të komentuar në vend.

Genta nëpërmjet opsionit të Instagramit , u ka kërkuar fansave të saj t’i drejtojnë pyetje të ndryshme.

“Nëse të jepej mundësia të ktheheshe pas në kohë çfarë do të bëje ndryshe?”, ishte njëra nga pyetjet.

“Nuk do haja si lopë që të na bënin rrobat të dyjave, nuk do lidhesha me ru…, do kisha jetuar në Greqi përgjithmon, nuk do lidhesha me malok dhe nuk do kisha fiksim atë…ahhahahh”, i përgjigjet Genta plot humor.