Gazetari investigativ i Report Tv, Artan Hoxha ka qenë i ftuar në studion e lajmeve në Report Tv, ku ka komentuar varrosjen e ekstremistit grek, Konstantinos Kaçifa, por edhe atë që ndodhi sot në këtë fshat, ku mbi 1500 grekë me një flamur grek përcollën me thirrje anti-shqiptare për në banesën e fundit Kaçifan.

Gazetari Artan Hoxha, ka thënë se të njëjtët ekstremistë grekë që ishin prezentë sot në Bularat, janë ata që kanë trazuar Himarën në zgjedhjet lokale. Hoxha ka thënë se Babis Karathanos, i arrestuar sot në Gjirokastër ka qenë prezent në Himarë më 2011.







Pjesëmarrja, e importuar nga Greqia. Kjo është një shfaqje e orkestruar, dhe njerëzit janë sjellë nga territori grek. Personi që ka qendruar në krye të tyre është shumë i njohur për shtetin shqiptar. Babis Karathanos, është i njohur në Shqipëri, ka qenë në vijimësi që është shfaqur sa herë ka patur situata të tensionuara apo situata të inskenuara. Më 8 maj 2011, ai ishte në Himarë për zgjedhjet lokale. Ish-deputeti ka qenë në Himarë, i shoqëruar nga anëtarë të Agimit të Artë. Në mënyrë demonstrative ka qenë në Himarë, ishte mbështetës i Bollanos, ishte i interesuar për himariotët dhe mbarëvajtjen e rezultatit. Ka bërë të gjitha përpjekjet që të fitonte Bollano. Në 2011, Bollano ishte përfaqësues i të djathtës se kishte mbështetjen e tyre.

Pavarësisht denoncimit, aktivitetin e tij në dëm të Shqipërisë e njohin të gjithë. Rishfaqja e tij, nëse do t’iu kthehemi filmimeve të ngjarjes së Himarës, do të shihni të njëjtat fytyra. Ja pra, janë të njëjtët njerëz. Ata të Himarës, i kemi në Bularat. Ka një strukturë të qartë me qëllime anti-shqiptare. S’di çfarë duhet të bëjë më që të veprojë shteti shqiptar. Ata s’duhet të hynin as në Kakavije. Ai me origjinë është shqiptar i hershëm, me kombësi greke. Nuk e di çfarë duhet të cënohet më tepër se kaq që të kemi një reagim nga autoritetet.

Ka buçitur në Bularat, hysteria anti-shqiptare. Autoritetet tona duhet të veprojnë, të konstatohet një shkelje nga qindra shkelje që ka bërë dhe të mbajë përgjegjësi. Nuk mund të bëjë askush, atë që kanë bërë sot ata në Shqipëri. policia serbe në Beograd veproi duke mos lejuar që të bëhej foto me simbolin e shqiponjës. Prandaj, uroj që autoritetet tona të veprojnë dhe të kenë dokumentuar një shkelje të Karathanos. Ai duhet të mbajë përgjegjësi si çdo shkelës ligji. Shumica e grekëve nuk ndidhen të përfaqësuar me atë që ka ndodhur.

Gazetari Artan Hoxha ka ngritur shqetësimin dhe një pyetje direkte lidhur me heshtjen e politikës shqiptare, ku përmend presidentin Ilir Meta dhe ish-kryeministrin Sali Berisha, të cilët reagojnë për gjithçka, por sot për Bularatin kanë heshtur.

E gjitha është organizuar, jo për t’i bërë karshillëk politikës shqiptare, se ne i njohim. Të gjithë ata që nuk kanë vepruar sot, kuptohet se kush paguhet nga Greqia. Si ka mundësi që presidenti i Republikës, Ilir Meta që nuk lë mal e kodër pa shkuar, si nuk ka thënë asnjë fjalë për këtë gjë por fshihet si struc? Kryeministri Edi Rama, sot nuk ka reaguar. Poshtë tij, ministri i Jashtëm, ministri i deleguar i brendshëm, nuk kanë thënë asnjë fjalë për të qetësuar popullin shqiptar. Deputetë të opozitës, kryetari i PD, nuk kanë reaguar. Janë përfaqësesë të kuvendit. Shefi i opozitës nuk thotë asnjë fjalë. S’ka reaguar për asgjë, të qetësonte simpatizantët e vetë. Do kishte kërkuar me urgjencë të mblidhej me urgjencë Këshilli i Sigurisë Kombëtare.

U mblodh ky këshill për Balilin. Do mblidhej Parlamenti i Shqipërisë. Me pushkë e provuam, çfarë presim më? Erdhën sot dhe e demonstruan çfarë donin të bënin në Shqipërinë. E morën kufomën dhe e shfaqën si flamur i leckosur. Me thirrje anti-shqiptare, flamuj të Vorio-Epirit. Çfarë doni? T’ju bëjmë thirrje shqiptarëve që të mbrojnë vetë vendin e tyre. Ka heshtur njeriu që denoncon nga njeriu në darkë, Berisha nuk ka asnjë deklaratë të vetme. Këta që nuk lenë asnjë politikan pa sharë, çfarë dreqin ka ndodhur sot? Kush ua ka zënë gojën sot? Ku është elita e Shqipërisë? Pse nuk reagojnë pas asaj histerie që ka ndodhur atje? Tani, në kthim, ndalojnë Babis Karathano. Uroj të kemi së pari respekt për ligjet e vendit tonë. Po të hyni në arkivë e keni të filmuar atë person.

Gazetari Artan Hoxha, ka thënë se në ndryshim me kolegët gazetarë grekë, gazetarët shqiptarë kanë qenë sot në një situatë terrori.

Gazetari thotë se ata janë kërcënuar dhe sulmuar, ndërkohë që grekët kanë vijuar punën të qetë.

Mes tyre ka anëtarë të ish-forcave Speciale greke. Me flamuj të Vorio-Epirit. Kush është Vorio-Epiri? Është territori që duan t’i marrin Shqipërisë. Një shqiptar i thjeshtë përfundon në burg, dhe s’do t’ja dijë njeri. Si është e mundur që sot të na bëhet ky karshillëk dhe asnjë nga ata që e ka për detyrë sot kanë dështuar. Kanë tradhëtuar interesat e qytetarëve shqiptarë. Qytetarët shqiptarë sot ndihen të papërfaqësuar. Fakti që ne s’duam të prishim marrëveshjen me Greqinë, themi i mban Greqia me bukë. Jo mo jo, e mbajnë veten vetë me bukë se punojnë.

Shteti grek i ka tejkaluar masat me shqiptarët që jetojnë në Greqi. Ata ekzekutojnë shqiptarë që kanë shkelur ligjin. Një tjetër problem që pashë sot është tmerri që kanë përjetuar kolegët tanë reporter, a thua se ishin në Athinë, ndërkohë që ishin në Shqipëri. Kolegët grekë kanë bërë çfarë kanë dashur. Shqiptarët janë penguar, janë kërcënuar, janë sulmuar. Si ka mundësi që grekët s’e bëjnë dot këtë gjë në Maqedoni? Ai vendi ku u vra terroristi do kthehet në vend pelegrinazhi. Nuk kishte rrugë tjetër, të gjitha tentativat për t’a heroizuar, kërkojnë të zbardhet e vërteta. Kush e pengon Vangjelin e LSI-së t’i kërkojë Kryemadhit që të japin të dhëna të gjithë institucionet. Pse duhet t’a bëjnë këtë gjë? Janë sulmuar autobusët tanë në Kapllaq, ishin në rrugë të Zotit, s’kishin lidhje me të tilla aktivitete.

Gazetari ka thënë se sot, autorët e masakrës së Peshkëpisë ku u vranë dy oficerë shqiptarë, janë rikthyer në vendin e ngjarjes.

Është shoqëruar Babis Karathanos dhe një tjetër. Janë kthyer mbrapsht 44 persona me simbole anti-shqiptare. Mes tyre kanë qenë edhe persona që kanë marrë pjesë në sulmin ndaj postës tonë të Peshkëpisë ku u vra drejtuesi Fatmir Shehu, ushtari Arsen Gjini dhe u morën peng ushtarë shqiptarë nga një komando grekë, bashkë me shqiptarë të tjerë me kombësi greke. Ata jo vetëm që s’kanë mbajtur përgjegjësi, por janë rikthyer sot sërish në vendin e ngjarjes. Dhe shqiptarëve iu kërkohet që të jenë gjakftohtë, çfarë duhet të bëhet më sot? U pretendua se Kaçifa u prek në ndërgjegjien kombëtare. Unë s’di ndonjë aktivitet përveç aktiviteve kombëtare që të ketë kaq shumë flamuj shqiptarë, e jo më flamuj të një shteti të huaj./Report TV/