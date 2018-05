“Gaz Demi 2 orë e 40 minuta në shtëpinë e Tahirit me urdhër të Ramës”

Kryeministri Sali Berisha ka publikuar në Facebook një lajm të takimit të Saimir Tahirit me Presidentin e Partizanit, Gaz Demi. Sipas Berishës, takimi është realizuar me urdhër të Ramës.

“Takim Saimir Tahiri -Gaz Demi! Sapo perfundoi takimi prej 2 ore e 40 min midis te derguarit te Rames, Gaz Demi me Saimir Trafikun ne shtepine e ketij te fundit.







Te dashur miq, sot Gaz Demi, me urdher te Rames vizitoi Tahirin dhe bisedoi me te per rreth 2 ore e 45 min.