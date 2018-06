Gati tarifat e reja për Rrugën e Kombit, kuksianët: S’pranojmë asnjë pagesë!

Diskutimet e Qeverisë me koncesionarin për tarifën e kalimit në Rrugën e Kombit janë drejt fundit. Por, edhe tarifat e reja, të cilat pritet të prezantohen gjatë javës tjetër, kundërshtohen nga banorët e zonës së Kukësit, cilado qofshin ato.

Qeveria duket se ka arritur një marrëveshje me koncesionarin në lidhje me tarifat që do të aplikohen në Rrugën e Kombit për banorët e zonës së Kukësit.







Kryetari i Bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu, ka thënë se banorët e zonës nuk do të pranojnë kurrfarë tarife.

I kontaktuar me telefon, Shehu ka deklaruar për “Ora News” se, ai nuk di asgjë në lidhje me negociatat, pasi nuk kanë qenë pjesë e tyre dhe nuk i është kërkuar mendim.

Sidoqoftë, ai ka theksuar se kërkesa e Bashkisë së Kukësit mbetet e pandryshueshme: për banorët e zonës tarifa e rrugës të jetë zero.

Tarifa e Rrugës së Kombit u pezullua pas protestës së dhunshme që u zhvillua rreth një muaj më parë ku pothuajse u shkatërrua e gjithë pika e kalimit. Në terminalin e dëmtuar tani po vazhdojnë punimet, të cilat pritet të përfundojnë së shpejti.

Aktualisht kalimi në Rrugën e Kombit po bëhet pa pagesë. Javët e fundit është konstatuar një rritje e fluksit të automjeteve, pasi ka filluar periudha e pushimeve të verës dhe shumë pushues vijnë nga Kosova.

Tarifat e vendosura për këtë rrugë kanë qenë 2.5 euro për motorë, 5 euro për vetura, 11,2 euro për autobusë e kamionçina dhe 22.5 euro për kamionë të rëndë.

Sipas Qeverisë, këto tarifa janë të domosdoshme për mirëmbajtjen e këtij segmenti rrugor./Ora News/