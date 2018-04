Gati letërnjoftimet e reja, sa do të kushtojnë

Gjithë qytetarët grekë do të pajisen së shpejti me letërnjoftime të reja. Letërnjoftimet do të kenë trajtën e kartave bankare dhe do të jenë në modelin që dominon përgjithësisht në vendet e tjera.

Kushdo që do të ndërrojë letërnjoftimin apo do të pajiset me kartë te re identiteti, është 8 euro, plus kostoja e fotografive.







Letërnjoftimet e reja do të kenë shtatë zona, që kanë për qëllim evitimin e çdo tentative për falsifikim.

Në nga vendet e Bashkimit Europian, përveç Greqisë është dhe Italia që ka vonuar 12 vjet për nxjerrjen e letërnjoftimeve të reja, që konsiderohet se bëhen një barrierë e pakalueshme për emigracionin klandestin, kryesisht drejt veriut të Europës.