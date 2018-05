Gabimet e mëdha që bëjnë çiftet që martohen në verë

Temperaturat e larta, mushkonjat e bezdisshme dhe një sërë faktorësh të tjerë, e bëjnë një dasmë në verë paksa të lodhshme. Mirëpo, kjo është stina e preferuar e çifteve për të realizuar dasmën e tyre.

Duke menduar se kohën e kanë në favorin e tyre, pasi nuk do të ketë reshje shiu, çiftet që vendosin të martohen në verë, neglizhojnë disa gjëra vërtet të rëndësishme.







Madje ata bëjnë disa gabime të mëdha të cilat mund t’i çojnë edhe në “shkatërrim” të kësaj ditë kaq të bukur. Për të mos gabuar, por edhe për ta shijuar këtë ditë të veçantë në jetën e çdo çifti, ju ftojmë të lexoni disa këshilla;

1. Moti mund të ndryshojë

Fakti që është verë dhe gjatë ditës, temperaturat janë të larta, kjo s’do të thotë se edhe në darkë do të jenë të tilla. Prandaj kini parasysh këtë gjë, për veten por edhe të ftuarit.

2. Mos i lini të ftuarit pa pije

Freskoni gjithmonë të ftuarit me pije. Mos i lini ata të tharë për ujë, por vendosni shërbimin e restorantit në dispozicion të tyre në çdo moment, pasi në fund të fundit, edhe ata duhet të kënaqen, dhe të jenë komod gjatë festës.

3. Tendat

Tendat në drekë, përcjellin shumë nxehtësi, prandaj është e këshillueshme që ato të përdoren për një dasmë në darkë, kur të jetë pak më freskët.

4. Kujdes diellin

Rrezet e diellit mund t’ju bëjnë të mos shihni asgjë nga ceremonia, prandaj në bazë të diellit, vendosni edhe ku do të jetë altari apo karriget e të ftuarve.

5. Qirinjë pranë ushqimit

Qirinjtë përreth ushqimit, nuk janë një ide e mirë sidomos në verë kur njerëzit kanë shumë vapë dhe mundohen me çdo kusht që të freskohen disi.

6. Të kthesh dasmën në një fashion show

Ajo është dita më e rëndësishme në jetën e një çifti, por kjo s’do të thotë që të bësh një sfilatë të denjë mode. Vëmendja do të jetë me patjetër tek ti, por çdo gjë duhet menduar me kujdes, që të mos dilet nga konteksti i dasmës. Mos ndërroni 5 fustane, pasi njerëzit do e humbasin vëmendjen nga dasma, dhe do të kenë thjesht kuriozitet për fustanin e radhës.