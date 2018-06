Fushata ‘#lumturiaesaj’, një lëvizje sociale e mbështetur nga ‘Fibank’

Aktivitetet e Përgjegjësisë Sociale nga ‘Fibank’ synojnë në impaktin afatgjatë për përmirësimin e shoqërisë

“FIBANK” synon të jetë një nga 10 bankat e para në Shqipëri dhe në rajon që njihet si dinamike, inovative dhe e orientuar ndaj klientëve, që ofron produkte dhe shërbime cilësore, duke gjetur mundësi të shkëlqyeshme për të zhvilluar punonjësit si edhe për të kontribuar ne shoqeri.







Një nga shtyllat kryesore të strategjisë së ‘Fibank’, është të jetë një institucion me përgjegjësi sociale i cili kontribuon në komunitet. Aktivitetet e Përgjegjësisë Sociale të ‘Fibank’ synojnë të kenë një kontribut afatgjatë në shoqëri duke marrë pjesë aktivisht në ngjarje shoqërore, duke mbështetur kompanitë jofitimprurëse dhe organizatat me qëllime idealiste që punojnë në fushën e arsimit, kulturës, bamirësisë etj.

‘Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës’ është një nga partnerët afatgjatë që ‘Fibank’ ka mbështetur vazhdimisht me qëllimin për ndërgjegjësimin e të rinjve mbi dhunën kundër grave, duke u fokusuar në dhunën e partnerit.

Fushata “#lumturiaesaj” është një lëvizje sociale e zhvilluar nga fondacioni “Spitalor i Nënës dhe Fëmijës” dhe e mbështetur nga “Fibank”. Kjo fushatë është një thirrje për drejtësi dhe adresimin e pabarazive me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat përmes mesazheve pozitive dhe jo për të adresuar drejtpërdrejt dhunën kundër grave.

“Fibank” synon të promovojë mesazhin pozitiv. Ne besojmë se ndryshimi është i mundur! Ne besojmë se gratë dhe burrat e zakonshëm janë të aftë të veprojnë për të ndryshuar rrethanat e tyre.

Fondacioni në partneritet me Fibank ka prezantuar mënyra të ndryshme të ndikimit të ndërgjegjësimit kundër dhunës. Ata kanë organizuar disa veprimtari si: “Celebrateher-Walts of Love”, një vallëzim masiv me pjesëmarrjen e studentëve dhe punonjësve në sheshin “Skënderbej”, “Përmes syve të fëmijëve”, një konkurs fotografik që solli aspekte të jetës së përditshme të nënave shqiptare, siç shihet dhe perceptohet nga fëmijët e tyre, etj.

Aktivitetet e Përgjegjësisë Sociale të “Fibank” gjithmonë do të mbështesin lëvizjet shoqërore që sjellin përmirësime në planin afatgjatë, si mentaliteti dhe edukimi për të gjitha gjeneratat.