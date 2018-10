Pankina e Ze Maria ka marrë një goditje të fortë pas humbjes me Laçin, pasditën e sotme.

Tirana ka regjistruar humbjen e katërt në 8 javë kampionat, një fakt i cili nuk i ka pëlqyer aspak teknikut brazilian që ka refuzuar të prononcohet për mediat pas takimit të humbur 1-0 ndaj Kurbinasve. Siç bëhet me dije, Ze Maria ka qënë tepër i revoltuar me futbollist të tij, duke iu drejtuar me fjalët: Do të largohem!







Mbetet të shikohet vendimi përfundimtar i brazilianit, ndërsa në orët e ardhshme pritet dhe reagimi i presidentit të klubit bardheblu, Refik Halilit.