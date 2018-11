Fuqia kurative e nenexhikut të egër – Roli i fortë në organizëm…

Nenexhiku i egër është një nga erëzat më të preferuara, jo vetëm për vlerat mjekësore, por edhe për shijen dhe aromën që përcjell.

Gjethet e nenexhikut të egër janë përdorur që në lashtësi dhe aroma e tyre gjithnjë ka simbolizuar mikpritjen në shumë kultura.







Kërkimet shkencore të kohëve moderne vazhdojnë të provojnë atë që tashmë dihet në mbarë botën: nenexhiku i egër është një nga kurat bimore më të çmura të natyrës.

Ndryshimi kryesor mes nenexhikut të egër dhe atij të kultivuar qëndron në faktin se ndryshe nga nenexhiku i butë i vazove apo oborreve, nenexhiku i egër gjendet i rritur në natyrë duke i mbijetuar vetë kushteve atmosferike dhe elementëve natyrorë.

Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë bimë mjekësore dhe nenexhiku i egër gjendet shpesh nëpër pyje dhe kullota.

Çaji i nenexhikut të egër përgatitet njëlloj siçdo çaj tjetër bimor. Mjaftojnë dy lugë kafeje me nenexhik të thatë në një gotë ujë të valuar. Kullojeni dhe ëmbëlsojeni sipas dëshirës.

Pesë vlerat shëndetësore të çajit të nenexhikut të egër

1. Largon stresin

Çaji i nenexhikut të egër është aleat shumë i fuqishëm kundër stresit dhe ankthit.

Mentoli që gjendet në këtë barishte, qetëson muskujt, një aspekt fizik që përkthehet në një trup dhe mendje të qetë dhe pa ankth.

2. Sjell gjumin e munguar

Nëse pini çaj nenexhiku përpara se të shkoni në shtrat, atëherë do të bëni një gjumë të qetë. E gjithë kjo aftësi e këtij çaji, vjen nga përmbajtja e mentolit tek nenexhiku.

Jo vetëm që ai qetëson muskujt, por edhe ju ndihmon të keni ëndrra të bukura. Përpiquni të lexoni një libër teksa pini çaj nenexhiku.

3. Rrit përqendrimin

Keni vështirësi të përqendroheni? Zgjidhja qëndron tek çaji i nenexhikut të egër i cili rrit përqendrimin dhe vigjilencën.

Hidhni gjethet e nenexhikut në një enë me ujë të valuar dhe mbulojeni me kapak deri sa të ziejë. Mbajeni çajnikun në dhomën e ndenjes dhe lëreni aromën të pushtojë shtëpinë tuaj. Do të ndieni ndryshimin menjëherë.

4. Kuron sinozitin

Konsumi i lëngjeve të ngrohta si çaji me mjaltë mund të ndihmojë me zhbllokimet në rrugët e frymëmarrjes, por çaji i nenexhikut të egër është më special.

Lëngu i ngrohtë i nenexhikut gjithashtu kuron fytin e lënduar, një nga simptomat më frekuente të virozave dhe të ftohtit.

5. Zgjidh problemet me stomakun

Çaji i nenexhikut është një kurë natyrale për disa probleme me stomakun, siç janë fryrjet, gazrat dhe konstipacioni.

Ditët e sotme vaji i nenexhikut përdoret nga ekspertët për të kuruar problemet me stomakun dhe zorrët.

Çaji i nenexhikut lehtëson kalimin e gazrave në organizëm, largon të vjellat, zgjidh problemet me diarenë dhe konstipacionin.

Pavarësisht këtyre vlerave të mira, nuk duhet harruar që çaji i nenexhikut të egër mund të ketë disa efekte anësore. Disa njerëz janë alergjikë ndaj mentolit, ndaj duhet pasur kujdes. Femrat shtatzënë duhet të dinë gjithashtu që çaji i nenexhikut relakson uterusin dhe mund të rrisë rreziqet e abortit./AgroWeb.org/