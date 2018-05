Fulham në finale të Play Off për hyrje në Premier Legue

Fulham e ka mundur Derby Countyin sonte në Londër për të kaluar në finale të playofft të championshipit që mund ta rikthej këtë skuadër në Premier Ligë

Skuadra londineze hyri në këtë ndeshje me disavantazhin e një goli.

Pjesa e parë përfundoi me rezultat 0-0, por në pjesën e dytë Fulham i kreu detyrat e tyre.

Fillimisht shënoi talenti i kësaj skuadre, Ryan Sessegnon në minutën e 47, kurse rezultatin e dyfishoi Odoi në minutën e 66.

Derby County ishin të pafuqishëm për të bërë diçka në minutat në vazhdim dhe Fulham ishte afër që të shënonte edhe golin e tretë.

Fulham do të takohet me fituesin e nesërm që do të përcaktohet në mes të Aston Villa – Middlesbrought.