Ftohen raportet mes Vuçiç dhe Putin?

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit të Rusisë, Vladimir Putin më 7 maj në Moskë.

Të paktën kështu shkruan gazeta kroate Jutarnji Vijesti.







Kjo cilësohet si kartoni i parë i verdhë i Moskës ndaj Beogradit, raporton lajmi.net.

Viçi nga ana tjetër do të vizitojë Ankaranë ku do të takohet me Erdoganin.

“Kjo është një surprizë e vogël pasi është injoruar Vuçiç. Mediat serbe spekulojnë se ky veprim erdhi pasi rusët po shqetësohen nga ‘raportet e mira’ të Vuçiç me Merkelin, të cilët u takuan dy herë për pak kohë”, shkruan gazeta e Zagrebit.

Gjithashtu ka spekulime se në inaugurim është ftuar kryetari i Republikës Srpska në Bosnje, Milorad Dodik.