Kryeministri Edi Rama, i pranishëm në Samitin e Investimeve në Turizëm, deklaroi se “fshatrat turistikë do i fshijmë nga fjalori” për t’i lënë vendin investimeve në resorte dhe hoteleri.

“Vetëm në vitin 2017 janë dhënë më shumë leje për ndërtime hotelesh. Në vitin 2013 kishim 30 hotele të certifikuara dhe trashëguam fshatra turistikë që nuk ishin asete për zhvillimin turistik. Investimet e reja në bregdet do të jenë të kombinuara dhe hoteleria është domosdoshmëria që ne kemi. Fshatrat turistikë do i fshijmë nga fjalori. Do të kemi resorte dhe hoteleri. Lejet e zhvillimit do të jenë kështu: do të bësh hotelin e më pas vjen leja për vila”, tha Rama.







“Nuk mund të përdoret mëhalla vetëm 15 ditë të vitit. Apeli im është që të mos marrin mundimin investitorët të vijnë pa projekte që i përgjigjen ambicies sonë për zhvillimin e turizmit. Kemi konkurrencë të fortë në rajon dhe duhet të përgjigjemi”, shtoi kreu i qeverisë.

“Brandet e njohura, për të cilat kemi krijuar një legjislacion, nuk mjaftojnë sepse duhet që në të gjithë vijën horizontale të zhvillimit t’u qëndrojmë besnikë disa parimeve themelore. Nuk mund të shkojmë në disa drejtime që janë drejtimet e të tjerëve. Duhet të kemi fizionominë tonë. Të bazohemi tek ekselenca në mikpritje”.