“Kënaqësi e veçantë të vizitoja sot Teqenë e Prishtës, një nga vatrat më historike të Bektashizmit dhe atdhedashurisë, këtu ku në Janar 1921 u mbajt Kongresi i Parë Botëror i Bektashinjve”, keshtu shkruan Presidenti i Republikes, Ilir Meta, gjate nje vizite te zhvilluar ne kete zone.

Me heret Meta komentonte ne Facebook: “Ishte kënaqësi të kaloja një mbrëmje të mrekullueshme në Prishtë këtu ku mikpritja është e rrallë. Më në fund e mbajta fjalën për të vizituar Nënë Bajamen, e cila me sakrifica pa fund ka rritur tre fëmijë të mbarë e të edukuar për të cilët është krenare me të drejtë. E falënderoj për mikpritjen e bujarinë e pafund ashtu siç dinë nënat e Skraparit”.