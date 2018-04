Fotolajm/ La në masë arresti protestuesit kuksianë, ja si ruet gjyqtarja Alma Ahmeti

Alma Ahmeti, gjyqtarja e Kukësit, e cila sot në Gjykatën e Tiranës vendosi të lërë në burg 11 protestuesit e ‘Rrugës së Kombit’, është parë të shoqërohej nga një tufë policësh dhe truprojash kur ka lënë sot ambientet e gjykatës.

Edhe pse ajho është bashkëshortja e një oficeri të lartë të Policisë, Erjon Ahmetit, si dhe magjistrate, duket se rëndësia e çështjes që ajo gjykoi sot, ka kaluar limitet normale të sigurisë.





Ajo ka lënë ambientet e Gjykatës së Tiranës e rrethuar nga roje civile dhe oficerë policie me uniforma dhe është larguar sakaq me nja automjet të blinduar e shoqëruar me polici./Mapo.al/