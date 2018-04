TIRANË- Mjekja e njohur obstetër gjinekologe Anika Dokle sjell shpesh momente nga puna e saj, që përveç lodhjes e vështirësive sjell shumë kenaqësi, pasi lidhet me jetën dhe vazhdimësinë e saj.





Kësaj radhe vajza e politikanit të njohur Namik Dokle ka publikuar foton e një bebe të porsalindur…me këmishë.

“I lindur me këmishë. ❤️”, shkruan mjekja, e kur një fëmijë lind kështu, sipas gojëdhënave do të thotë se ka lindur me shumë fat, ashtu e urojmë dhe ne.