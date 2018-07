Fotogaleri/ “Dikur fituam Superkupën e Shqipërisë së bashku”, Dinamo e Tiranës -trajnerit të Kroacisë: Sot…

Dinamo e Tiranës dhe tifozët e saj kanë uruar ish trajnerin e tyre Zlatko Daliçin që sot drejton Kroacinë në finalen e botërorit.

Nën drejtimin e tij, në vitin 2008 “blutë” fituan Superkupën e Shqipërisë.







Sot, Daliç ka mundësi të fitojë trofeun më të madh futbollistik dhe ish-ekipi i tij ka një urim:

“10 vite më parë fituam Superkupën e Shqipërisë së bashku.

Sot të urojmë të fitosh Kupën e Botës!

10 years ago we won the Supercup of Albania together.

Today we wish you to win the World Cup!”, shkruhet në postimin e klubit