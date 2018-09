Forumet UET, inxhinieri Kaba: Bypass-i i Fierit është një dështim, ja propozimi i vitit 1988

Dr. Ing. Faruk Kaba është një figurë mjaft e njohur në fushën e inxhinierisë. Ai është projektues rrugësh dhe veprash të rëndësishme infrastrukturore në Shqipëri, përfshirë këtu edhe Rrugën e Arbërit.

Ai ishte edhe i ftuari i parë me ekspertizë në fushën e inxhinierisë, në forumet UET, në kuadër edhe të hapjes së Fakultetit më të ri, atij të Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës.







Inxhinieri i njohur ka diskutuar edhe në lidhje me projektin e shumëpërfolur infrastrukturor, bypass-in e Fierit, i cili është një dështim më shumë i sektorit publik sesa një dështim i projektuesve të këtij bypass-i.

“Bypass-i i Fierit është një dështim total, po jo i inxhinierisë shqiptare. Është dështim total për mendimin tim, i sektorit publik, i strukturave shtetërore, duke përfshirë edhe autoritetet rrugore dhe Ministrinë e Transporteve, në përzgjedhjen e kontraktorëve. Një firmë ndërtimi që kishte një eksperiencë të ngjashme të dështuar në Shqipëri, e cila gabimisht u përzgjodh dhe koha tregoi që ishte një dështim. Por në koncept edhe bypass-i i Fierit ka qenë një zgjidhje jo e drejtë. Në vitin 1988 është bërë studimi i aksit veri-jug. Është miratuar nga qeveria shqiptare dhe kalimi në Fier nuk ka qenë nga ana perëndimore siç është ky bypass, i cili është në proces ndërtimi. Ka qenë nga ana lindore, për arsyen e thjeshtë se kushtonte disa herë më pak, shkurtonte distancën me gjithë jugun e Shqipërisë rreth 12 km, zgjidhte në mënyrë shumë të mirë bypass-in dhe lidhjen me Vlorën dhe kjo që është bërë sot i ka kushtuar shtetit shqiptar rreth 60 milionë Euro më tepër dhe zgjatje të transportit publik rreth 20 milionë Euro çdo vit me trafikun prej rreth 10 mijë mjete që lëvizin në 24 orë”.