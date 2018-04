Forumet UET / Agron Tufa: Kampi i Tepelenës më i tmerrshëm se Aushvici

I ftuar në një bashkëbisedim me studentë e pedagogë të Universitetit Europian të Tiranës, në moderimin e shefes së Departamentit të Komunikimit, Belina Budini ishte shkrimtari dhe publicisti Agron Tufa. Në rolin e drejtorit të Institutit të Studimeve mbi Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Tufa foli rreth debatit të fundit mbi kampin e Tepelenës duke zbuluar detajet torturave çnjerëzore që kryheshin aty, duke e quajtur edhe më të tmerrshëm se kampi i Aushvicit.

Drejtori i Institutit të Studimeve mbi Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Agron Tufa e quan kampin e përqendrimit të Tepelenës edhe më të tmerrshëm sesa kampi shfarosës i Aushvicit.





I pyetur nga shefja e Departamentit të Komunikimit, Belina Budini, mbi debatin e hapur kohëve të fundit mbi egërsinë e këtij kampi dhe pse u quajt ekzagjerim krahasimi me kampin e Aushvici, Tufa tha se po të krahasohet një ditë e Aushvicit me të Tepelenës, kushtet në këtë të fundit janë shumë herë më të rënduara.

“Kam qenë në një seminar 8 ditor në Aushvic më 2014 –ën dhe kam pasur rast ta shoh me imtësi dhe histori të hollësishme dhe kam realizuar një përfytyrim thuajse të saktë në Aushvic.

Kam lexuar edhe romanin e Primo Levit “A është vallë njeri” aty në Aushvic. Kushtet e ushqimit në Aushvic, as krahasohen me urinë e programuar e të tmerrshme të Tepelenës. Në Aushvic ka pasur punë në fabrika, por nuk krahasohej tortura që kalonte një grua duke mbajtur gjysmë metri dru nga pylli i Turanit. Në çdo tregues, kampi i Tepelenës në jetën e përditshme del me kushte më të rënduara se ai i Aushvicit. Në Aushvic ishin veshjet me vija, ndërsa vetë drejtori i kampit në Tepelenë rrëfen se njerëzve u ishin holluar aq shumë rrobat sa u dukeshin edhe mishrat. Bëhej fjalë për gra, pleq e fëmijë, kryesisht.”- tha Tufa, duke e quajtur torturën ngadaltë akoma edhe më çnjerëzore dhe dhomat e gazit dhe krematoriumet e nazistëve.

“Ajo që e ndan Aushvicin nga Tepelena siç e kam argumentuar edhe në përgjigjen ndaj Xhufit, nazistët i çonin në gaz dhe krematorium hebrenjtë, por ama kur i çonin në krematorium ua shkurtonin vuajtjet dhe ata vdisnin. Në Tepelenë kemi dëshmi të pakundërshtueshme që brenda një nate vdesin 30 -33 fëmijë. Raportohet nga dokumentet e CIA-s që vetëm 6 mujorin e parë vdesin 50 fëmijë.”.

Tufa kujton rastin e një gruaje të mbijetuar nga kampi i Tepelenës në një prej aktiviteteve përkujtimorë organizuar nga Instituti “Unë i mbijetova Tepelenës”, e cila kish humbur të vëllain në një prej atyre shpërthimeve. “ Morëm rreth 100 të mbijetuar. Ishte një fakt interesant që shumica e të mbijetuarve, mbi 80 ishin gra e më rrallë burra. Isha i shqetësuar për shëndetin e tyre sepse rruga ishte e gjatë deri në Tepelenë.

Një prej atyre grave qante, hoqi shaminë e kokës dhe u shpërfytyrua. Mbante në dorë një çorape qysh kur ishte 9 -vjeçare dhe një nga ato shpërthimet i vdes vëllai 6 vjeç. E kishte ruajtur gjithë jetën njërën nga çorapet. Këtë çorape është mirë që t’ia tundësh para sysh Pëllumb Xhufit dhe të gjithë atyre që i mohojnë këto gjëra. Nazistët çonin në dhoma gazi, komunistët tanë i linin të vdisnin nga pak çdo ditë. Në Aushvic nuk përdhunoheshin gratë hebreje, Tepelena kapërcen çdo lloj shkalle mizorie.

Këto gjëra kanë ngjarë. Këto i raportojnë vetë të mbijetuarit. Në dokumente e CIA-s keni parë qartë që flitet për Xhafer Pogaçen dhe oficerët e tij dhe ajo që e bën më keqTepelenën se Aushvicin ishte se nazistët e kishin program racist, gjenocid ndaj një kombi tjetër, ndërsa në Tepelenë këtë ia bënte shqiptari-shqiptarit. Aty mendoj se ka filluar ajo çarje e madhe kombëtare.”- tha Tufa, ndërsa tha se vazhdon të dominojë pikëpamja komuniste në historiografi, duke shtuar se furnizohen nga establishmenti për provokime të këtij lloji.

Nga dokumentet e CIA-s flitet për 3600 njerëz që kanë vuajtur në kampin e Tepelenës, ndërsa nga dokumentet shqiptare bëhet fjalë për një shifër që shkon tek rreth 3200 njerëz.