Formacioni i mundshëm/ Soue rikthehet titullar në finale, ja kush do e zëvendësojë Alitin

Skënderbeu do të synojë fitimin e Kupës së Shqipërisë, për herë të parë në historinë e klubit korçar. Skuadra e teknikut Ilir Daja do të ketë përballë në finale Laçin, i cili ka siguruar pjesëmarrjen në eliminatoret e Ligës së Europës.

Ndryshe nga ndeshja e fundit, ku tekniku Daja, aktivizoi futbollistët e stolit, në këtë përballje vlerësimi është maksimal, ndaj korçarët do të kërkojnë ta fitojnë këtë trofe. Lajm i mirë për Skënderbeun, është rikthimi i goleadorit Ali Soue, i cili pritet ta nisë sfidën e sotme si titullar. Fidan Aliti është një mungesë e rëndësishme për trajnerin Ilir Daja.







Futbollisti është i grumbulluar në përfaqësuesen e Kosvës, për miqësoren ndaj Shqipërisë, ndërsa vendin e tij pritet ta zerë. Tefik Osmani. Muzaka, Lilaj dhe Dita do të formojnë 3-shen e mesfushës. Sulmi mbetet i pandryshuar, ndërsa Vangjeli dhe Mici, nga krahët, së bashku me Radasin, do të formojnë ekipin, për finalen ndaj Laçit.