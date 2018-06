Formacionet / Fitore për kualifikimin ndaj Kosta Rikës, Zvicra në dorë të shqiptarëve

Zvicra do të ndeshet në ditën e sotme ndaj Kosta Rikës, në një takim që është e dënuar për të fituar. Kjo pasi vetëm në këtë mënyrë grupi i futbollistëve që drejtohet nga Petkoviç, nuk do të varej nga rezultati i takimit Brazil-Serbi dhe do të kualifikohej nga grupet e Botërorit.

Sa i përket formacioneve zyrtare, nuk ka shumë ndryshime nga Kombëtaret, të cilët i kanë besuar futbollistëve që pritej më herët.



Formacionet zyrtare te Zvicër-Kosta Rika Svizzera (4-2-3-1) – Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. Costa Rica (4-5-1) – Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Waston, Oviedo; Colindres, Borges, Guzman, Bryan; Campbell.