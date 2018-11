‘Ford’-i përplaset me kamionin në Peqin, vdes pasagjeri, rëndë shoferi

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Belsh-Peqin, ku për pasojë ka humbur jetën një person. Në aksident janë përfshirë një automjet tip “Ford” me targa AA 268 EA dhe një kamion me targa DR 8860 E.

Përplasja ka rezultuar fatale për pasagjerin e autoveturës, Lorenc Çollaku, 43-vjeç, banues në Peqin, ndërsa ka mbetur i plagosur drejtuesi i makinës A.K, 31-vjeç, gjithashtu banues në Peqin i cili ndodhet në gjendje të rëndë për jetën.







Drejtuesi i kamionit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Elbasan, për veprimet e mëtejshme. Shkak për përplasjen e dy automjeteve dyshohet të ketë qenë humbja e kontrollit dhe shpejtësia tej normave të lejuara.

Njoftimi i policisë:

Peqin

Informacion paraprak

Në aksin rrugor Belsh – Peqin, në fshatin Pekisht, shtetasi D.M., 52 vjeç banues në Dibër, duke drejtuar mjetin kamion me targa DR 8860 E, është përplasur me mjetin tip “Ford” me targa AA 268 EA, me drejtues shtetasin A.K., 31 vjeç, banues në Peqin.

Si pasojë e aksidentit është dëmtuar dhe ndodhet në gjëndje të rëndë drejtuesi i mjetit Ford, si dhe ka ndëruar jetë pasagjeri që ndodhej në mjeti Ford, shtetasi L.Ç. rreth 43 vjeç, banues në Peqin. Drejtuesi i mjetit kamion është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Elbasan, për veprimet e mëtejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendgjarje dhe po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit.