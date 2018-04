Flokë të prera në ëndërr? Ky është kuptimi

Prerja e flokëve mund të nënkuptojë gjëra shumë simbolike.

Sipas intv.al nëse keni prerë flokët tuaj ka të bëjë me humbjen ose me ndryshimin.







Zakonisht kur ju keni parë këtë ëndërr do të thotë se po përpiqeni të ndryshoni veten. Kjo tregon se ju mund të ndiheni ndryshe. Me çdo kusht ju do të doni të shmangni në të vërtetë kujtimin e gjërave të këqija.

Sipas intv.al është një shenjë që tregon se ndoshta po mendoni ta bëni jetën më të mirë. Do t’ju duhet të qartësoni idetë tuaja dhe më pas çdo gjë do t’ju shkojë mirë. Nuk duhet të shqetësoheni pra nëse keni parë këtë ëndërr. Ndonjëherë ndryshimet janë për mirë. Shikoni anën pozitive të gjërave!