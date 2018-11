Prej më tepër se një viti i akuzuar për përfshirjen e tij në trafikun e drogës me grupin e Habilajve, ish-ministri Saimir Tahiri në një konferencë për mediat ka vendosur të thyejë heshtjen.

Ish-ministri ka thënë se akuzat drejt tij, tashmë iu është dhënë fund nga një vendim i gjykatës italiane të Katanias, që Tahiri thotë se ka kërkuar mbylljen e hetimeve ndaj tij, sepse nuk ka patur prova që ta lidhnin atë me trafikun e drogës.







Pjesë nga deklarata e Tahirit:

“Kam zgjedhur të mos bëj politikë, por të pres përfundimin e hetimeve, ndaj kam heshtur dhe i vetmi që kam heshtur jam unë. Në gjysmë-letra e gjysma-lajme, gazetarët plasin lajme bombastike, që merreshin nga analistët dënglamëdhenj e medemek të pavarur për të më bërë mua gjyqin. Me vrap pas tyre edhe ambasadorë pa menduar dy herë se në vendin e tyre nuk do guxonin të flisnin në një proces ku heton prokuroria, por folën, kanë gënjyer aq shumë për mua unë vetëm kam heshtur. Me besimin që nuk e kam humbur ende se e vërteta sado vonë do të flasë më fort se çdo gënjeshtër e thënë gjatë një viti. Nuk e kam pasur të lehtë, por sot boll. Kam diçka me rëndësi që dua ta ndaj me ju, se e vërteta nuk rri dot fshehur, sado të mundohet e të sponsorizojë jo dora e zezë që e filloi me mua por do vazhdojë më keq se sot. Ju kujtohet se më 24 tetor 2017 unë dola në konferencë dhe deklarova me letra se ndaj meje nuk kishte hetim, dora e zezë me paratë e oligarkëve bredh poshtë çdo banaku dhe tha se letrat janë të falsifikuara.

“Ajo dora e zezë lëvizi fort dhe tha ase ajo letër ishte e falsifikuar. Unë i tregova publikut se mua hetimi i Prokurorisë shqiptare nuk më mjafton dhe për të vërtetën time unë kërkova të hetohem edhe në Itali. Pas konferencës time të njëjtën gjë bëri edhe prokuroria. Janë prokurorë ata që shpërndanin gjysmë lajm dhe gjysmë letra. Prokurori i Antimafias italiane në përfundim të hetimeve kërkuan pushimin e hetimeve ndaj Samir Tahirit se nuk ka asnjë përfshirje në asnjë aktivitet të paligjshëm. Sot unë kam vendimin e anti-mafias italiane”, tha Tahiri.

Ish-ministri u paraqit me kërkesë të tij 3 ditë më parë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ku tha se do të dorëzonte prova vendimtare për procesin në ngarkim të tij.