Flet pas shortit, Panucci: Mund të ishte edhe më keq…

Menjëherë pas shortit të eliminatoreve të “Euro 2020”, trajneri Christian Panucci, foli për mikrofonin e “Supersport”, ku tregoi edhe ati ndjenjat e para që e shoqëruan pas hedhjes së goglave.

Tekniku italian i Kombëtares Shqiptare, e quajti një short të pranueshëm, që mund të kishte qenë edhe më i mirë, por edhe më i keq, ndërsa theksoi se nëse do ketë skuadrën në formë, mund të synojë vendin e dytë.







Çfarë mund të na thoni pas shortit?

Mund të shkonte më mirë, por edhe më keq. E pranojmë dhe do të punojmë që të bëjmë të pamundurën për t’u kualifikuar.

Kush ju tremb më shumë në këtë grup?

Franca është favoritja e madhe, por dhe Turqia e Islanda janë ekipe mjaft të mira dhe do të garojnë për vendin e dytë.

Sa janë shanset për kualifikim sipas jush?

E rëndësishme është që të kem lojtarët në formë. Juve nuk u intereson shumë gjendja e lojtarëve, por vetëm rezultati, ndërsa mua më intereson forma e tyre për momentin.

Kundërshtarët kanë histori të ndryshme…

Duhet ta shkruajmë ne historinë. Duhet të bëjmë çdo gjë për të fituar, duhet të bëjmë një luftë.

Do e kemi gati skuadrën në mars? Lojtarë si Roshi e Sadiku?

Uroj që t’i kemi gati të gjithë lojtarët, pasi do të jetë më e lehtë përgatitja e ndeshjeve.

Nëse do të kemi të gjithë lojtarët ku e shihni Shqipërinë?

Do e shihja duke luftuar me Islandën dhe Turqinë për vendin e dytë në grup, që na çon edhe në Europian./TCh/