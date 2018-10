Jam 19-vjeçe dhe jam e virgjër. Kam vendosur të kryej marrëdhënie me të dashurin, por kam shumë frikë se mos më dhemb. Të lutem më thuaj çfarë të bëjmë që mos të ndiej shumë dhembje. Gjithashtu jam edhe pak tip i ndrojtur. Si mund ta heq turpin? Faleminderit që na qëndron pranë me këshillat e tua!

-Natyrisht që hera e parë është e karakterizuar nga shumë ankthe, kuriozitete dhe shkallë eksitimi deri diku të moderuar. Keni të drejtë të jeni e dyzuar, megjithatë unë do t’ju rekomandoja të ushqeni sa më shumë kuriozitetin për atë se si do ta përjetoni këtë herë të parë që ka një vlerë të veçantë për njeriun. Ke një jetë që e mendon si do të jetë dhe tani ka ardhur koha dhe duhet ta realizosh në më të mirën e mundshme. Edhe me të dashurin duhet të flisni që ai të mos jetë traumatik, madje një mashkull cilësor pikërisht këtu dallohet, që e bën këtë eksperiencë të parë shumë mbresëlënëse. Mos mendoni për dhembjen, por për kuriozitetin. Duke menduar për dhembjen do të ulni shkallën e eksitimit, e cila bën të mundur zbutjen e ankthit, rritjen e dëshirës dhe kërshërisë, dy veti që janë të vlefshme për cilësinë e fillimit të intimitetit.