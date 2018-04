Fleckenstein: Nuk do guxoja të bllokoja trafikun, qytetarët e mi do më ‘vrisnin’!

Raportuesi për Shqipërinë në BE, Knut Fleckenstein në një takim me gazetarët në Tiranë theksoi se pret nga BE një rekomandim të qartë dhe të pakushtëzuar për hapjen e negociatave për Shqipërinë.

“Jemi në pritje të raportit të Komisionit. Është një 6-mujor tejet i rëndësishëm. Takimi i Sofjes duhet të dalë me elemente tepër konkrete. Do të presim në qershor takimin e Këshillit Evropian dhe shpresojmë të dalim me një rekomandim të qartë. Presim një rekomandim të qartë dhe të pakushtëzuar për hapjen e negociatave për Shqipërinë tani”, u shpreh Fleckenstein.





I pyetur se çfarë ndikimi do të ketë protesta për Rrugën e Kombit, Knut Fleckenstein theksoi se ajo nuk do të ndikojë në raportin përfundimtar, pasi protestat janë një mjet demokratik.

Por mes të qeshurave, Fleckenstein nuk nguroi ta quante aksion të guximshëm bllokimin e rrugëve.

“Këto demostrata duhet të jenë të mundura sepse protestat janë pjesë e demokracisë. Unë nuk mendoj se ideja kryesore është për të mos shkuar në parlament, por është rasti i veçantë, por në momentin që këtu përfshihet dhuna, atëherë këtu është një gjë që nuk kuptohet. Po e them nga ana personale, unë nuk do ta ndaloja asnjëherë trafikun në qytetin tim se qytetarët do të më vrisnin”.