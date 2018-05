Flasin gjinekologët: Femra, mos i hiqni qimet nga vagina! Ja arsyeja…

Të depilohesh në zonat intime është kategorikisht e ndaluar nga gjinekologët, por fermat asnjëherë nuk e kanë dëgjuar këtë këshillë.

Sipas një studimi të vitit 2016 rezultoi se sa më shumë qime të ketë aty poshtë aq më mirë është.







E gjitha kjo për arsyen se pjesët intime janë shumë të ekspozuara ndaj sëmundjeve seksualisht të transmetueshme.

Qimet publike janë për të mbrojtur lëkurën rreth zonave intime, pasi ato janë shumë të ndjeshme.

Në fakt janë qimet ato që na mbrojnë nga infeksionet, kur kjo zonë është në kontakt me materialet e papërshtatshme.

Disa gjinekologë janë shprehur:

Ua kemi thënë me mijëra herë mos që mos ti heqin as me lazer as me dyll, vetëm t’i shkurtojnë, por nuk na kanë dëgjuar asnjëherë dhe më pas ankohen dhe kurohen nga infeksionet.