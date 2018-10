Kreu i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako nga studio e “Opinion” në Tv Klan ka treguar versionin e tij për përgjimet ku përmendet emri i tij.

Keni folur me këta persona?







Unë jam kryetar i bashkisë dhe jam i zgjedhur me votë, për të marrë votën unë komunikoj me të gjithë votuesit. Unë komunikoj me të gjitha njerëzit që janë të famshëm në familjet e tyre, të cilët mund të marrin vota. Unë marr emrat e zgjedhjeve dhe u marr kontaktet për tu marrë votën, në shërbim të punës që unë do të bëj. Unë flas për veten time, i njeh ata prej kohësh të gjithë qytetarët e Durrësit.

Pse nuk e dini se me kë flisni?

Unë kur kërkoj votat nuk shikoj as diplomat dhe as dëshminë e penalitetit. Unë jam i bindur se kam zgjedhur.

S’ka bir kurve që të ma marr mua, me të folur me telefon me qytetarët Durrësit. Me mesazhe mund të ma marrë vetëm Rama, por për telefonata jo.