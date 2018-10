Kryetari i PD-se, Lulzim Basha hodhi akuza ndaj vellait te kryeministrit, sipas te cilit, ky i fundit ka bashkepunuar me nje shtetase te huaj kroate me detyre zyrtare ne vendin tone per te fituar nje tender prej miliona eurosh per menaxhimin fiskal te vendit.

Sipas tij, mekanizmi qe eshte gjetur ne kete rast vetem fakton vertetesine e akuzave te denoncimeve qe PD-ja ka bere publike.







“Flamuri i kuq, drita e kuqe indikatori kryesor që tregon se është një tender i korruptuar është kur fitohet në kufijtë e çmimit limit. Nuk do mjaftohemi me këtë denoncim”, tha Basha.

Kryetari i demokrateve nuk e permendi emrin e shtetases kroate qe kishte pasur funksion zyrtar ne Shqiperi. Dhe deri me tash, kjo mbetet ne kufijte e nje shashke nga ana e tij, sa kohe qe emrin e saj nuk e permendi

Megjithate mediat kane hedhur hipotezat e para, duke aluduar nese mund te jete ish-ambasadorja e BE-se ne Tirane, Romana Vlahutin…