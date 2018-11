Këto fise të Indonezisë të mbushura me tatuazhe, jetojmë një jetë gjysëm nomade në brigjet e ishujve.Fisi i njohur Mentawai nuk ka pasur pothuajse asnjëherë kontakte me shoqërinë dhe ende vazhdojnë të gjuajnë ushqimin me shtiza dhe shigjeta të helmuara.

Ata dhëmbët e tyre i mrehin me daltë, natën bëjnë valle komunale të quajtur Laggai Turuk për të hyrë në ekstazë. Burrat, gratë dhe fëmijët që jetojnë veçmas nga shoqëria moderne si pjesë e një fisi indonezian, janë zbuluar në një seri interesante të fotografive dhe portreteve të tyre tejet intereante.







Fiset në Mentaëai jetojnë një mënyrë jetese gjysmë nomade për gjahtar-grumbullues në mjediset bregdetare në ishuj.

Njerëzit Mentawai, të karakterizuar me gjendje shipërtërore të rëndë, art trupor dhe tendenca e tyre për të mprehur dhëmbët, kanë një popullsi prej rreth 64,000 dhe jetojnë 90 milje nga brigjet e Sumatrës Perëndimore.