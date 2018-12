Fishekzjarrët/ Lleshaj i përgjigjet Berishës: I ndaluan për siguri

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj ka reaguar pas denoncimit të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili u shpreh se fishekzjarrët janë ndaluar nga frika se mos studentët apo qytetarë të revoltuar gjuajnë Ramën.





Përmes një postimi në Twitter, Lleshaj thotë se ndalimi i lëndëve të rrezikshme piroteknike i shërben sigurisë publike dhe jetës njerëzore, ndërsa sipas tij festat nuk bëhen as me shpërthime as me armë.

“Ndalimi i përdorimit të lëndëve të rrezikshme piroteknike është shërbim ndaj sigurisë publike dhe jetës njerëzore. Ithtarët e eksplozivëve duhet të kuptojnë se në vendet normale, festat nuk bëhen as me shpërthime as me armë”- shkruan Lleshaj.