Finalja e ‘Dancing With the Stars’/ I ftuar special është Mr. Bean

Sonte është finalja e madhe e ‘Dancing With The Stars’, në Vizion Plus dhe sigurisht nuk mund të mungonin surprizat dhe të ftuarit special.

Pak ditë më parë u lajmërua se një nga të ftuarit special të mbrëmjes do të ishte Tolgahan Sayisman, bashkëshorti i Almeda Abazit.







Por surpriza më e madhe e mbrëmjes do të jetë aktori i njohur komedian, i njohur për publikun si Mr.Bean.

Në faqen zyrtare të ‘Dancing With The Stars’ është publikuar një fotografi në të cilën thuhet se aktori i njohur . Në fakt ai është një prej konkurentëve në spektaklin e talenteve ‘Tu si que vales’.

Ai u quajt Mr Bean për shkak të ngjashmërisë së madhe me Mr Bean e vërtetë.