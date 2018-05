Finalja e “Champions”, zbulohen premiot marramendëse që do fitojnë lojtarët e Real Madrid

Me datë 26 maj në stadiumin ‘Olimpiski’ të Kievit do të luhet finalja e “Champoions League” mes Real Madrid dhe Liverpool.

"Galaktikët" do të synojnë trofeun e 3 radhazi dhe të 13 në histori, ndërsa anglezët e drejtuar nga Klopp kërkojnë lavdinë pas 13 vitesh, që pas asaj finalje dramtike në Stamboll kundër Milanit.

Britanikja “The Mail” ka zbuluar edhe premiot që do të marrin futbollistët në rast fitorje në Kiev. Sipas kësaj të përditshmeje lojtarët e Liverpool do fitojnë 200 mijë stërlina për kokë, ndërsa ata të Real Madrid 2 mln stërlina plus bonuese.