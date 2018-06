FIFA sqaron rregulloren për Gjermaninë, ja çfarë ndodh me humbjen e saj dhe të Suedisë!

Çfarë ndodh, nëse Gjermania humbet 0-1 me Korenë e Jugut dhe njëkohësisht humbet edhe Suedia po 0-1 me Meksikën? Në këtë rast barazohen 3 skuadra me 3 pikë dhe ka një krahasim të trefishtë. Gjermania dhe Suedia do ta kishin golaverazhin 2:2, ndërsa Koreja e Jugut 1:1. Kështu, aziatikët do të eliminoheshin, sepse kanë shënuar më pak gola.







Për të përcaktuar kush kalon më tej, Gjermania apo Suedia, kur pikët dhe golaverazhi janë njësoj, hyn në punë “fair-play”. Dhe në këtë rast Gjermania do të digjej. Gjermania ka dy kartonë të verdhë, por ka edhe të kuqin e Boateng, që është 5 pikë, ndërsa Suedia ka vetëm 3 kartonë të verdhë. Pra, Gjermania do të eliminohej në rastin konkret.

Kështu, Gjermanisë i duhet të fitojë ndaj Koresë së Jugut, madje thellë, duke shpresuar që Suedia të mos fitojë ndaj Meksikës. / Vipsport.al