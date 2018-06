Fevziu rrëfen pse donte të largohej nga “Klan”: Nuk ika vetëm për një arsye, por te “Topi” kishte…

Gazetari Blendi Fevziu këto javët e fundit është komentuar shumë pas daljes së lajmit se po mendonte të largohej nga Tv Klani, ku prej shumë vitesh shfaqet me emisionin e tij “Opinion”, për të shkuar në kanalin rival, Top Channel.

Pak ditë më parë ai deklaroi se edhe pse kishte qenë në një dilemë, kishte marrë vendimin se nuk do të largohej nga Klan, por do të vijonte të shfaqet me emisionin e tij.







Në një intervistë të dhënë mbrëmjen e sotme në “360 gradë” në Ora News, ai është shprehur se nuk u largua dhe se kjo ishte një zgjedhje emocionale.

“Ka qenë një zgjidhe emocionale, janë shumë të vështira, do vazhdoj në një vend që edhe pse ke probleme të vogla, sherre të brendshme, ke krijuar stabilitet”

Pyetjes nëse Rama e ka ndikuar për t’u larguar drejt Topi, ai u përgjigj: Rama nuk influencon dot asnjë nga vendimet e mia, ne nuk jemi miq, kemi një raport korrekt pune. Një njeri që nuk është mik nuk mund as të këshillojë dhe as ta dëgjosh për diçka.

Nuk ka pasur negociata, i kisha kërkuar unë Blushit të shkoja, dhe kam qenë një dyzim, por i kam

Kisha një problem moral me Frangaj, doja ta mbyllja me një lloj mirëkuptim, për t’i thënë që e përmbusha një cikël 20 vjeçar

Unë isha mirë dhe komod në Klan, kisha një projekt që mund të dukej më interesant, por nuk ika. Unë nuk kisha një shkak, kjo ishte një çështje që unë kam një gjë më tërheqëse së këtu, por kaq.