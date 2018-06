Pas golit të parë të Ronaldos, të shumtë ishin ndjekësit nga e gjithë bota, që pyetën veten se çfarë kuptimi kishte festimi i portugezit, që filloi të prekte pjesën e mjekrës në fytyrë.

Pasi bëri festimin klasik me një hedhje pranë flamurit të këndit, portugezi preku mjekrën, duke simbolizuar dhinë(Goat në anglisht), por duke luajtur me fjalët, pas G.O.A.T, shërben edhe si shkurtim fjalësh, për “Më i Miri i Të Gjitha Kohërave(Greates Of All Time).