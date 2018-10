Ekzistojnë shumë shkaqe të cilër cojnë në inferitilitet femëror që përfshijnë problemet e lidhura me hormonet, anatominë dhe moshën e gruas, si p.sh. endometrioza, sindromi i ovarit polikistik, rezervë ovariale e ulët, bllokim i tubave, shkaqe uterine (më së shumti polipe, fibroide dhe anomali të lindura).

Analizat e kontrollit BAZIK per fertilitetin e gruas jane:

1.Eko dhe konsult me mjekun specialist

2. Hormoni Anti-Mullerian (AMH) qe nuk lidhet me diten e ciklit.

3. Hormoni Tiroido-Stimulues (TSH)

4. Prolaktinemia

5. Histero-Salpingo-Grafia (HSG) apo grafia e tubave