Fake-reporteri…

Një nga gazetarët më të vlerësuar me çmime në Gjermani është shkarkuar nga detyra pasi u zbulua se kishte gënjyer në shkrimet e tij. Reporteri Claas Relotius, 33 vjeç, ishte vlerësuar vetëm pak ditë më parë për një reportazh për një refugjat sirian.

Por revista më e madhe në Europë, Spiegel, për të cilën punonte reporteri, ka zbuluar se ai kishte mashtruar, ndaj e ka larguar nga puna. Edhe artikulli i sapovlerësuar ishte një trillim.







“Pjesa më e madhe e shkrimit është e shpikur, një gënjeshtër,” bëri të ditur redaksia. “Citimet, vendet, skenat, njerëzit, të gjithë false”.

Gazetari i njohur për shkrimet investigative ka publikuar rreth 60 të tillë që kur nisi punë në vitin 2011. Deri më tani ai ka pranuar se 14 shkrime ishin të sajuara.

Pavarësisht se revista ka stafin më të madh të redaktorëve që ka një media, të cilët kujdesen për të mos lejuar të tilla shkelje të rënda profesionale, sistemi nuk funksionoi.

“Fakti që Relotius ishte në gjendje që të kalonte për vite të tëra filtrat e sigurimit të cilësisë, që janë ndërtuar për dekada në revistën tonë, e bën veçanërisht të dhimbshme situatën dhe ngre pikëpyetje për redaksinë, pikëpyetje që duhet të zgjidhen menjëherë,” thuhet në reagimin e Spiegel.

Redaksia bën me dije se ka nisur një hetim të plotë nga një komision i pavarur me tre ekspertë të njohur dhe me përvojë në media për të zbuluar shkallën e manipulimeve.

Revista Spiegel njihet si një nga mediat më serioze jo vetëm në Gjermani. Ajo thotë se ky skandal është një pikë e ulët në historinë 70-vjeçare të saj.