Dita e sotme nuk ishte ndër më të mirat për Elseid Hysajn. Mbrojtësi i përfaqësueses shqiptare u pa në vështirësi të dukshme në ndeshjen ndaj Juventusit dhe sidomos në përballjen direkt me Kristiano Ronaldon.

Ky i fundit, e vuri në vështirësi të dukshme e nuk ishte aspak rastësi që në duelin direkt, portugezi doli shpesh fitues me aksione të cilat më pas sollën gola për bardhezinjtë. Ndaj “Eurosport” nuk ka kursyer futbollistin shqiptar dhe i ka vënë një notë shumë të ulët, duke parashikuar se me këto ritme, nuk do ta shohë më vetën në formacion.







“Elseid HYSAJ 4,5 – Kristiano Ronaldo u tall me të në aksionin e golit të barazimit. Pastaj nuk shtyn kurrë përpara. E mbyll në të majtën pas kartonit të kuq të Mario Rui dhe hyrjes në fushë të Malkuit. Një lojtar, i cili me sa nuhatet, shpejt mund t’i rrëmbejë vendin në formacion”, shkruan portali i njohur ndërkombëtare për futbollistin e përfaqësueses shqiptare.