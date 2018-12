“Euro 2020”/ Shqipëria sfidon “Gjelat”, Duka: Arena do jetë gati

Pas hedhjes së shortit për kampionatin europian të futbollit “Euro 2020”, Shqipëria në grupin H do të përballet as më shumë dhe as më pak, por me kampionët në fuqi të botës, Francën, Turqinë dhe Kombëtare të tjera që nuk duhen nënvlerësuar për asnjë moment.

Pas këtij shorti, në lidhje telefonike nga Dublini për “SporNewsPlus” në News 24, kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka ka folur për shortin e hedhur gjatë ditës së sotme.







Kreu i Federatës shtoi mes tjerash se ndeshjet do të fillojnë të luhen në mars dhe për këtë po mendohet që stadiumi “Arena Kombëtare” të jetë gati, por nuk dha garanci të plotë nëse kjo do të realizohet plotësisht.

Pjesë nga intervista:

Duka: Në ndeshjet e të gjitha grupeve mund të kesh rezultate pozitive dhe negative.

Ndeshjet do vijojnë të luhen në Loro Boriçi, Elbasan apo edhe në Arenën Kombëtare?

-Patjetër që do të luhen edhe në Arenën Kombëtare, ndeshjet fillojnë në muajin Mars. Por megjithatë ende nuk i kemi përcaktuar.

Kalendari dhe grupi i Shqipërisë:

Grupi H

1- Franca

2- Islandë

3- Turqi

4- SHQIPËRIA

5- Moldavia

6- Andora.

DATAT

Ndeshja 1 21–23.03.2019

Ndeshja 2 24–26.03.2019

Ndeshja 3 7–8.06.2019

Ndeshja 4 10–11.06.2019

Ndeshja 5 5–7.09.2019

Ndeshja 6 8–10.09.2019

Ndeshja 7 10–12.10.2019

Ndeshja 8 13–15.10.2019

Ndeshja 9 14–16.11.2019

Ndeshja 10 17–19.11.2019

Nga Liga e Kombeve:

Gjysmëfinale play-off 26–28.03.2020

Finale 29–31.03.2020./BW/