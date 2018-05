Është super seksi, por shihni çfarë celuliti ka Xhesika Berberi

E krahasuar shpesh me Gigi Hadid, Xhesika Berberi është padyshim një nga modelet më të bukura e më seksi shqiptare që ka arritur të fitojë vëmendjen e të gjithëve.

Ndonëse ka linja perfekte e tek ajo nuk mund të gjesh asnjë defekt, Xhesika paska celulit.







Modelja e cila prej disa kohësh po jeton në Amerikë do të jetë këtë të shtunë e ftuar në “Xing me Ermalin”.

Gjatë emisionit për herë të parë ajo do të pranojë se ka celulit duke e habitur të gjithë publikun.

Xhesika do të flasë edhe mbi jetën në Amerikë, atë personale, takimin me yjet e famshëm si Justin Bieber, do të bëhet pjesë e lojërave në studio e shumë të tjera që na mbetet t’i shohim të shtunën në orën 21:00.