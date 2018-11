Ervis Martinajn, si u ashpërsua masa e sigurisë ndaj tij…

Gjykata e Apelit pranoi kërkesën e prokurorisë për të ashpërsuar masën e sigurisë nga “burg me afat 30 ditë” në “burg pa afat” për Ervis Martinaj i arrestuar pas një përplasje me armë me një të vrarë në ish-bllok.

Martinaj i cili po ashtu mbeti i plagosur në përleshjen e cila ndodhi në fillim të tetorit, akuzohet për “vrasje të mbetur në tengtativë”, ndërsa prokuroria po e heton edhe për “zhvillim bastesh të paligjshme”, “pastrim parash” e akuza të tjera.

Fillimisht gjykatësi Artan Gjermeni në Shkallën e Parë vendosi masë sigurie me afat 30 ditë, duke kërkuar më shumë prova nga prokuroria. Në Apel Hysni Demiraj ka pranuar pretendimin e prokurorit Gent Xholi që përfaqësoi akuzën, dhe ka hequr kufizimet kohore mbi masën e sigurisë.

Bashkë me Martinajn me masë sigurie arresti me burg është edhe Eljon Hato, i cili po ashtu u plagos gjatë përleshjes, në të cilën mbeti i vrarë Fabjol Gaxha. Mbrojtësit kërkuan lirimin e tyre duke pretenduar se ata nuk kishin qenë pjesë e përplasjes me armë.

Po ashtu i arrestuar për përplasjen me armë është dhe Geldo Hoti, ndërsa në kërkim janë Ervin Mata, Fabio Allushi, Meviol Bilo dhe Ajaks Boshnjaku. Këta të fundit janë nën akuzë për vrasjen e Gaxhës.

Nga personat e identifikuar si të përfshirë në përplasje Martinaj është me precedentë penalë. Ai është akuzua për një vrasje në vitin 2015, por u dënua për një akuzë të lehtë me vetëm 1 vit e katër muaj. Martinaj po ashtu u përmend edhe gjatë dëshmive në gjyqin ndaj Emiljano Shullazit, ndërsa rezulton se ka një dënim me tre muaj burg për “organizim lojrash të paligjshme të fatit”.Burimi:/BIRN/