Pas fjalimit të fundit të Fatmir Xhafajt si ministër i Brendshëm i dorëhequr, vjen reagimi i parë nga Partia Demokratike.

Deputeti i PD-së Ervin Salianji përmes një postimi në ‘Facebook’ pohoi se Xhafaj e mbylli karrierën e vet politike si një ministër që u shkërmoq nga denoncimet me prova e PD-së.







Sipas Salianjit, “pafuqia e Xhafës për të vepruar me kriminelët politikë si Vangjush Dako, pjesë e dosjes 339, e denoncuar po nga PD, e rendit Fatmir Xhafën ndër politikanët që i shërbeu gjithkujt”.

REAGIMI I SALIANJIT

“Xhafaj u shkërrmoq, nuk u dorëhoq!

Fatmir Xhafaj e mbylli karrierën e vet politike si nje ministër që u shkërrmoq nga denoncimet me prova dhe fakte të PD, se ai u bë mburojë e aktivitetit kriminal të vëllait të tij, Agron Xhafaj.

Xhafaj iku me damkën e një ministri që përdori për interesa personale kriminale postin publik dhe pushtetin politik, me qëllim të shpëtojë klanin mafioz Xhafaj.

Pafuqia e Xhafës për të vepruar me kriminelët politikë si Vangjush Dako, pjesë e dosjes 339, e denoncuar po nga PD, e rendit Fatmir Xhafën ndër politikanët që i shërbeu gjithkujt, por jo interesit publik.

Nën presion dhe për të hequr vëmendjen nga vetja, u detyrua të “shplahej” në publik, duke goditur një bandë mafioze rivale, bandë që opozita kishte së paku 2 vite që e kishte denoncuar, por me te cilën, Xhafaj dhe Rama jo vetëm e mbrojtën, por me krahun poliitik të bandës së dosjes 339, miratuan Reformën në Drejtësi.

Largimi i Xhafës, pasi bëri goditje selektive, duke shmangur arrestin e Dakos, është turpi dhe nënshtrimi përfundimtar i tij ndaj krimit dhe bandave.

Xhafaj iku siç erdhi, i përdorur dhe peng i krimit!

Xhafaj e përdori MB për t’i shërbyer klanit mafioz të vëllait të tij, i kompleksuar ai nuk e arrestoi vëllain e dënuar dhe u përfshi bashkë me vartësit e tij dhe prokurorinë në manipulimin e provave, shkatërrimin e provave, sajimin e dëshmitarëve dhe pagesave korruptive për të shpëtuar familjarin e tij nga një tjetër dënim.

Xhafaj keqpërdori prokurorinë, duke e penguar atë të hetojë për pasurinë e tij dhe të familjes sipas ligjit Antimafia.

Bilanci i Xhafajt eshte i zi, vrasje të qytetarëve nga dhuna ne komisariate, si Enea Ftoj në Korçë, tek Ardian Kallami në Shkodër.

Xhafaj duke i shërbyer klaneve kriminale mbuloi me propogandë që Shqipëria nuk ka më kanabis ndërkohë çdo javë gjatë drejtimit të tij kapeshin tonelata me kanabis në vendet e BE.

Gjatë drejtimit të tij, Shqipëria e sofistikoi dhe rriti aktivitetin kriminal duke u ndërtuar laboratorë kokaine dhe heroine, vetëm njëri u kap nga partnerët gjermane ndërkohe qe te tjera ushtrojne aktivitetin lirshëm, banda që vendosin gjoba, mbi 12 të zhdukur nga bandat, dhjetra vrasje pa autor, qindra tonelata kanabis të kapura në territor Evropian janë faktet që nuk i manipulon dot Xhafa.

Sot prej Rama-Xhafaj Shqipëria është më e pasigurt dhe shqiptarët më të kêrcenuar nga krimi.

Xhafaj iku pa asnjë shpjegim për çdo dështim të tij, është nga të paktët ministra në histori që nuk gjeti alibi as për largimin!”