Era Istrefi ka publikuar dy fotografi në Instagramin e saj që janë shkrepur gjatë xhirimeve të videoklipit të këngës zyrtare të Kampionatit Botëror që fillon në Rusi.

Kënga do të publikohet të premten dhe është në bashkëpunim me Will Smithin, aktorin që i kthehet këndimit dhe Nicky Jam.







Kënga besohet të jetë e titulluar “One life to live”.